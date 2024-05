Seit Mittwoch, 1. Mai, gegen 10 Uhr, wird in Rimbach im Odenwald (Südhessen), eine 87-Jährige Frau aus dem Altenheim Johanniterhaus Weschnitzal. Wie die Polizei mitteilt, ist sie etwa 165 cm groß, trägt eine graue kurze Dauerwelle, eine Brille und ist bekleidet mit einer geblümten Bluse mit Längsstreifen und dunkler Hose. Die Frau ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen und möglicherweise desorientiert. Aktuell wird die mithilfe der Feuerwehr, Polizei und einer Rettungshundestaffel gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Dienststelle Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 – oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mehr Infos sowie den Namen und Bilder der Frau finden Sie in der Mitteilung der Polizei.