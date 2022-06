Der Stadtrat hat am Mittwoch drei langjährig tätige Kommunalpolitiker aus seinen Reihen mit der Stadtehrenplakette in Bronze ausgezeichnet. Verliehen wurde die Ehrung an Ingrid Kaiser (FDP), Thomas Eckerlein (CDU) und Thorsten Gries (SPD). Alle Drei gehören dem Stadtparlament seit zwölf Jahren an. Ingrid Kaiser erinnerte stellvertretend für die Geehrten in einer Danksagung an die Zusammenarbeit mit drei Oberbürgermeistern während der zwölf Jahre, politisches Ringen um die besten Lösungen für die Stadt, Freude und Ärger, aber vor allem ein gemeinsames Fundament: Nicht an sich selbst, sondern an das Beste der Stadt zu denken.