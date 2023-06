Der Homburger Stadtgärtner Stephan Landwehr lädt wieder in seinen Garten in Wallhalben ein. Er hat uns erzählt, worauf er beim Gestalten achtet, woran er den Klimawandel merkt und warum es ihm nichts ausmacht, dass sein Fernseher vor acht Wochen kaputt ging.

Der Vorstand der Pirmasenser Wasgau AG präsentierte seinen 656 Aktionären bei der Hauptversammlung einen Rekordumsatz. Die Versammlung war virtuell und lief nicht ohne Probleme ab.

Die Zweibrücker Privatstraße, die ein Mann aus dem Hunsrück gekauft hat, „wird in den nächsten drei Wochen definitiv auf einer Seite gesperrt“. Das sagte Aziz Sevindik, der Bruder des Käufers, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Damit äußerten sich die Unternehmer erstmals in einem deutschen Medium zu dem Fall, der seit Ostern für Aufregung in Zweibrücken sorgt.

Mit einem neuen Konzept für Tagesmütter in städtischen Räumen will das Jugendamt die fehlenden Kita-Plätze dezentral ausgleichen. Mittelfristig soll aber noch mehr passieren.

Bestatter und gleichzeitig Präsident eines Fasnachtsvereins? Kein Widerspruch, sagt der neue Präsident des Carnevalvereins Pirmasens (CVP). Der 43-jährige Steffen Elig sieht sogar Gemeinsamkeiten in den beiden Tätigkeiten.

Am Sonntag ist Kindertag und verkaufsoffener Sonntag in zweibrücken. „Alle drei großen Zweibrücker Plätze werden mit Aktionsständen der Vereine voll bespielt“, kündigt die Citymanagerin an.

Wenn Athleten des Deutschen Skiverbandes in den nächsten Jahren Erfolge feiern, darf an der Hochschule in Pirmasens mitgefeiert werden. Dort steht jetzt etwas, dass die Athleten schneller machen soll.

Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben kauft neue Sirenen, obwohl sie teurer geworden sind und jetzt 110.000 Euro fehlen.