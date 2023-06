„Es ist uns gelungen, alle etablierten Innenstadt-Veranstaltungen nach Corona nahtlos fortzuführen“, lobt Citymanagerin Petra Stricker den Einzelhandel.

Und dass die ortsansässigen Vereine voll mitzögen, wenn es darum geht, den Stadtkern zu beleben, werde man auch am 4. Juni beim verkaufsoffenen Sonntag mit Kindertag sehen können. „Alle drei großen Zweibrücker Plätze werden mit Aktionsständen der Vereine voll bespielt – Hall-, Schloss- und Alexanderplatz“, freut sich Stricker, dass bei den Spielangeboten für Kinder „nur ganz wenig Kommerzielles dabei“ sein werde.

Auf der Mitgliederversammlung des Einzelhändlervereins Gemeinsamhandel blickte die Vorsitzende Sandra Cleemann am Mittwoch nicht nur auf den 4. Juni, sondern auch schon auf die nächsten verkaufsoffenen Sonntage voraus. Die Veranstaltung am 1. Oktober wird durch einen Mittelaltermarkt mit Rittern und Gauklern in der Innenstadt aufgewertet, den man auch schon samstags am 30. September besuchen kann. Der letzte Einkaufssonntag am 5. November steht unter dem Motto „Blaulicht-Familie“: Dann erhalten Organisationen wie Polizei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und ASB Gelegenheit, sich öffentlich vorzustellen.

Während die Zweibrücker Geschäfte am 4. Juni von 13 bis 18 Uhr ihre Kundschaft beim verkaufsoffenen Sonntag begrüßen, wird der Stadtkern von 10 bis 16 Uhr zum großen Spielplatz für Kinder. Höhepunkte sind eine Parade ab 11 Uhr, Bühnenprogramme auf dem Schlossplatz und eine Tombola.