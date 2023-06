Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Athleten des Deutschen Skiverbandes in den nächsten Jahren Erfolge feiern, darf an der Hochschule in Pirmasens mitgefeiert werden. Dort steht jetzt etwas, dass die Athleten schneller machen soll.

Eine fensterlose Kammer mit Tür steht im Labor an der Hochschule in Pirmasens; die Kühlanlage. Darin steht das an der Hochschule entwickelte Schnee- und Eistribometer. Zwischen minus fünf und