Die Zweibrücker Privatstraße, die ein Mann aus dem Hunsrück gekauft hat, „wird in den nächsten drei Wochen definitiv auf einer Seite gesperrt“. Das sagte Aziz Sevindik, der Bruder des Käufers, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Damit äußerten sich die Unternehmer erstmals in einem deutschen Medium zu dem Fall, der seit Ostern für Aufregung in Zweibrücken sorgt. Die Stadtverwaltung könne eine Sperrung nicht verhindern, ist er sicher. Dass es überhaupt möglich ist, dass eine Wohnstraße versteigert wird, hält der Käufer für einen „Fehler im System“. Die Brüder wollen die Straße weiterverkaufen. Den Erlös wollen sie für einen guten Zweck spenden.

