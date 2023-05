Die PM-International AG sieht sich auf dem Erfolgsweg. Beleg hierfür ist laut Vorstand Patrick Bacher der kontinuierliche Anstieg bei den Umsätzen, die aus dem Verkauf von Gesundheitsprodukten resultieren. Am Freitag sind am Standort an der Speyerer Hofweide die Weichen für weiteres Wachstum gestellt worden.

Auf 1856 Quadratmetern zwischen den bestehenden Verwaltungsgebäuden und dem benachbarten Unternehmen Spiratec soll ein neues Firmengebäude entstehen. „Damit schaffen wir Platz für 80 zusätzliche Mitarbeiter, die vorwiegend für die Planung und das betriebliche Wachstum sorgen“, kündigte Bacher an. Als „klares Statement zu Speyer“ sieht er die erneute Erweiterung. Zu den bisher drei Verwaltungsgebäuden kamen vier Lagerhallen hinzu. Die letzte wurde im Jahr 2020 angegangen. In der Domstadt beschäftigt PM-International mehr als 300 Mitarbeiter. Die Standorttreue führte Bacher nicht zuletzt auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zurück: „Dass wir 2003 nach Speyer zogen, lag damals bereits an der super Wirtschaftsförderung.“

5,8 Millionen Euro nimmt PM-International nach eigenen Angaben jetzt für den Neubau in die Hand. Angesichts zurzeit wieder fallender Preise in der Baubranche äußerte Bacher die Hoffnung, dass das Budget eingehalten werden kann. Gerade in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten sei es nicht selbstverständlich, dass eine Firma weiter in Wachstum investiert, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Was PM-International auszeichnet, ist die Kontinuität im Unternehmen“, betonte sie und bezeichnete das Unternehmen als essenzielle Säule der lokalen Wirtschaft.

Bacher, der an die Idee der Gründerfamilie um die anwesenden Hedwig und Dieter Sorg erinnerte, den Menschen durch die Produkte Wohlbefinden zu bringen, blickte positiv aufs nächste Geschäftsjahr. Das vergangene habe PM-International deutschlandbezogen mit einem Wachstum von 36 Prozent abgeschlossen. „Wir sind sicher, dass sich die gute Entwicklung am Markt fortsetzen wird – nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationalem Parkett, das wir erschließen wollen“, führte er aus.

Beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes setzt die Firma auf einen Generalunternehmer aus vergangenen Projekten. Die Firma Freyler Industriebau ist wieder mit im Boot. Bachers Vorstandskollege Lutz Bläcker avisierte das erste Quartal 2024 zur Inbetriebnahme des Hauses.

