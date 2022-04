Die Firma PM-International hat als Entwickler und Direktvertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika vor zwei Jahrzehnten seine Unternehmenszentrale in Speyer gebaut. Jetzt will der nach eigenen Angaben europäische Marktführer seiner Branche noch höher hinaus und formuliert dafür Ziele.

Gesund leben, fit sein und bleiben sowie schön aussehen – das ist das Geschäft von PM-International. 2001 ist das 1993 in Limburgerhof gegründete Unternehmen nach Speyer gekommen. 2021 hat es nach eigener Einschätzung gleich in mehreren Bereichen an seiner Erfolgsgeschichte geschrieben. Dazu gehört dass PM-International auf der vor wenigen Wochen in Regie der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz neu erschienen regionalen Liste der „Hidden Champions“, also der heimlichen Weltmarktführer, verzeichnet ist.

2021 ist zudem nach neun Jahren Entwicklungsarbeit ein Durchbruch gelungen. Mit „FitLine C-Balance“ hat das Unternehmen das „erste Produkt komplett von A bis Z selbst federführend in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und Labors entwickelt“. Seit September ist es auf dem Markt. Seither werde es PM-International förmlich aus der Hand gerissen: Mitte Dezember musste die Bestellmenge für die Vertriebspartner vorübergehend limitiert werden, da das Produkt so stark nachgefragt wurde, wie Pressesprecherin Jasmin Mandery auf Anfrage informiert.

Normaler Blutzuckerspiegel

Was kann das neue Produkt aus Speyer? „Eingenommen zu kohlenhydratreichen Mahlzeiten, nach denen sich die Menschen oft müde fühlen, unterstützt es mit dem darin enthaltenen Zink und Chrom den Kohlehydratstoffwechsel und hilft, den Blutzuckerspiegel ,normal’ zu erhalten“, sagt Mandery. Von der wissenschaftlichen Grundlagenforschung bis zum fertigen Produkt investierte das Unternehmen mehr als 3 Millionen Euro.

Seit 2016 arbeitet PM-International laut Mandery mit dem Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie (List), einer Forschungs- und Technologieorganisation, zusammen. In einem Projekt untersuchen die Forscher zum Beispiel die Rest- und Abfallprodukte aus der luxemburgischen Weinproduktion mit dem Ziel, wertvolle Stoffe (Polyphenole) extrahieren zu können. Diese könnten dann zur Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln genutzt werden und zur Nachhaltigkeit lokaler Unternehmen und Produkte beitragen.

2019 habe PM-International maßgeblich zur Gründung des Josef-Ressel-Zentrums an der Fachhochschule Oberösterreich beigetragen, wodurch PM-International seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorantreiben könne. Daneben nutze das Speyerer Unternehmen die Expertise seines wissenschaftlichen Beirats mit 16 Mitgliedern. „Im Zentrum der Forschung steht stets das Thema Bioverfügbarkeit. Kernkompetenz des Unternehmens ist das exklusive Nährstoff-Transportkonzept NTC. Es bringt die Nährstoffe genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen“, informiert die Unternehmenssprecherin. Am 15. Januar wolle PM-International ein weiteres, neues Produkt aus seiner Kosmetikreihe auf europäischer Ebene vorstellen, kündigt sie an.

Die Aufwärtsentwicklung des Unternehmens ist auch in Zahlen dokumentiert. PM-International agiert inzwischen weltweit in über 40 Ländern mit 35 Niederlassungen. 2019 erreichte das Unternehmen die erste Umsatzmilliarde. Im Vorjahr addierte sich die Anzahl der verkauften Produkte weltweit auf mehr als 700 Millionen Stück. In der weltweiten Rangliste der Direktvermarktungsunternehmen, der „DSN Global 100“-Liste ist PM-International in den vergangenen Jahren ständig nach oben geklettert. Die Liste wird einmal jährlich vom US-Fachmagazin „Direct Selling News“ veröffentlicht. 2010 waren die Speyerer erstmals in der Liste, seit 2021 rangieren sie auf Platz 10. „Unser nächstes Ziel ist es, unter die Top 5 der DSN Global 100-Liste zu gelangen“, so PM gegenüber der IHK. Der Expansionskurs wird weiterverfolgt, so das Unternehmen: Als Nächstes sollen demnach Markteröffnungen in Ungarn, Portugal, Belgien, China, Indonesien, Bolivien und Afrika folgen.

Neubau in Speyer

Das Wachstum hat auch Konsequenzen in Speyer. Am Sitz des Headquarters An der Hofweide 17 beschäftigt PM-International derzeit laut der Unternehmenssprecherin 265 Mitarbeitende, deutschlandweit sind es circa 300, weltweit insgesamt etwa 800. „Für 2022 haben wir in Speyer 50 neue Planstellen budgetiert“, so Mandery. Zudem seien 15 Auszubildende in den Bereichen Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatik, Anwendungsentwicklung und Systemintegration beschäftigt. Hinzu kommen zwei duale Studierende für den Fachbereich Digital Business Management. Im August 2022 komme ein neuer Ausbildungsgang für Groß- und Außenhandelskaufleute mit zwei zusätzlichen Lehrstellen hinzu.

Investitionen sind 2022 auch in den Standort vorgesehen. „In Planung ist für Speyer ein drittes Verwaltungsgebäude, welches Platz für rund 70 Mitarbeiter schaffen soll. Die Investitionssumme beträgt 5 Millionen Euro“, sagte Mandery. Es ist jedoch aus Unternehmenssicht noch nicht alles in Butter An der Hofweide. Die wachsende Anzahl der Mitarbeiter bringe Probleme in der Erreichbarkeit mit sich. Die AG wünscht sich deshalb von der Stadt eine bessere Anbindung der Auestraße über den Nahverkehr.

Stolz ist PM auf den Titel „Hidden Champion“. „Er schenkt uns Motivation und Ansporn für die Zukunft und zeigt uns, dass wir als familiengeführtes Pfälzer Unternehmen auf dem richtigen Weg sind“, betont Mandery. „Es ist unser Anspruch, stets die besten Produkte in den Markt zu tragen und den besten Service zu bieten.“