Die PM-International AG, Anbieter von Gesundheitsprodukten, hat sich für die nächste Investition am Standort Speyer entschieden. Sie will nach eigener Mitteilung an der Hofweide ein drittes Verwaltungsgebäude bauen, dafür mehr als 5 Millionen Euro investieren und 80 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Projekt sei in trockenen Tüchern und werde „zeitnah anlaufen“, so Vorstand Patrick Bacher. Gebaut wird laut Firmensprecherin Anne Lugues auf der Freifläche zwischen den bisherigen Verwaltungsgebäuden und dem Nachbarunternehmen Spiratec. Letzte Investition am Standort war eine vierte Lagerhalle gewesen. PM wachse weiter, betont Lugues. „2022 war ein sehr erfolgreiches Jahr.“ Im kommenden Jahr sollten international weitere Märkte erschlossen werden. PM-Produkte werden nach Firmenangaben bisher in mehr als 40 Ländern angeboten. Damit sei 2021 ein Gesamtumsatz von 2,24 Milliarden Euro erzielt worden. PM habe in seiner Europazentrale Speyer heute mehr als 300 Mitarbeiter und suche qualifizierten Zuwachs in vielen Bereichen.