Philipp Brandenburger, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, hat sich zu der von den Grünen geäußerten Kritik an der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) geäußert.

„Eine Beigeordnete ist allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt verpflichtet und nicht einer Partei“, sagt Brandenburger und bezieht sich damit auf die von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hannah Heller in einem RHEINPFALZ-Artikel geäußerte Kritik an Münch-Weinmann. Münch-Weinmann habe erst lernen müssen, dass die Interessen der Bürger vor den Parteiinteressen kämen, „hat allerdings dann doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen“, so Brandenburger. Den Grünen wirft er mangelndes kommunalpolitisches Verständnis vor und wundere sich über den Umgangston. Zuvor hatte bereits die FDP das Vorgehen der Grünen kritisiert.