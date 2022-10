„Mit großer Verwunderung“ reagiert die FDP-Stadtratsfraktion auf die öffentlichen Angriffe der Grünen-Fraktion auf Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne).

„Wir sind erstaunt, mit welcher Schärfe Frau Heller ihre Parteifreundin Münch-Weinmann öffentlich brüskiert“, schreiben die Ratsmitglieder Bianca Hofmann und Mike Oehlmann mit Verweis auf Grünen-Fraktionschefin Hannah Heller. Sie nehmen damit Stellung zur RHEINPFALZ-Berichterstattung über das Thema. Die Beigeordnete sei als Beamtin der Stadt verpflichtet, so die FDP. „Parteipolitik hat hier keinen Platz.“ Münch-Weinmann sei auf acht Jahre gewählt, was die Liberalen akzeptierten, wenngleich sie damals dagegen gestimmt hätten. Sie kündigen an, das Gespräch mit Münch-Weinmann zu suchen. Es seien gemeinsam große Herausforderungen zu bewältigen.

Die Grünen-Fraktion hatte am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärt, Münch-Weinmann fehle es gerade im Bereich des Klima- und Waldschutzes an Entschlossenheit. Sie werde somit ihrer Verantwortung nicht gerecht. Sie forderten „eine klare Führung mit zeitgemäßen Konzepten“ zur Wald-, Verkehrs-, Energie- und Ernährungswende. Münch-Weinmann, die als Dezernentin für Verkehr, Ordnung und Umwelt zuständig ist, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und ihren Einsatz im Rathaus betont.