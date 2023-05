Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großprojekte gibt es in Böhl-Iggelheim zur Genüge. Die Grundschulsanierung ist fertig. Gearbeitet wird auch an der Kläranlage sowie an Straßen und Brücken. In Sachen Westumgehung, Berufsschule und Sportgelände tut sich ebenfalls etwas.

Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ (CDU) hat für den Rück- und Ausblick einen Spickzettel vorbereitet beziehungsweise sogar zwei. Denn allein die Liste der