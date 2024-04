Wanderwege verfallen und das Wegenetz stürzt ins Chaos – diese Gefahr scheint zunächst gebannt. Denn die Beteiligten beim neuen Wanderwege-Konzept haben sich fürs Erste geeinigt. Doch die wichtigste Frage ist noch offen.

Mit dem Konzept wird das Ziel verfolgt, ein modernes Wegenetz im Pfälzerwald zu etablieren, einheitlich beschildert, mit vielen Themen- und Rundwegen. Außerdem sollen die Wege die Sehenswürdigkeiten, Hütten und Aussichtspunkte verbinden. Nun geht es um die Umsetzung. Dabei gab es in den vergangenen Wochen und Monaten Unsicherheit. Die Kommunen und Städte im und am Pfälzerwald hatten Zweifel: Wer bezahlt die Umsetzung? Was ist mit bisherigen Investitionen?

Über diese Fragen haben Vertreter der Kommunen und Städte gemeinsam mit Pfälzerwald-Verein und Bezirksverband Pfalz bei einer Konferenz Mitte April gesprochen. Laut Pressemitteilung des Bezirksverbands gibt es einen gemeinsamen Willen, das Konzept umzusetzen. Doch es kann noch immer gekippt werden, wie eine Umfrage der RHEINPFALZ bei allen 25 Pfälzerwald-Städten und -Verbandsgemeinden sowie Gespräche mit den Verantwortlichen ergab. Welche Probleme noch auftauchen könnten und wie es nun mit dem Konzept weitergeht, lesen Sie hier.