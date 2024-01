Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die Bauabteilung massiv unterbesetzt ist, kann die Gemeinde Bobenheim-Roxheim keine neuen Klimaschutzprojekte entwickeln und deswegen wohl auch nicht so viel Geld vom Land bekommen, wie es möglich wäre.

240 Millionen Euro stellt Rheinland-Pfalz seinen Kommunen in Aussicht, wenn sie neue Projekte zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Gang setzen. Eines der Förderprogramme