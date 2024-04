Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 200 Pirmasenser, die am Freitagabend zu Bidla Buh in die Alte Post kamen, waren in Bestform. Von der ersten Minute an wurde gejohlt, mitgesungen und geschunkelt, was die Bestuhlung im Kuppelsaal hergab. So viel Partylaune gab es selten im städtischen Kulturprogramm.

Hans Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend brachten das Publikum in der Alten Post außer Rand und Band. Solche überbordende Momente hat der Saal selten gesehen. Der Abend war eine