Eine Burg, Räuberbanden, wilde Tiere, ein Junge und ein Mädchen, die neue Wege gehen - das bietet „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren. Dana Wittmann empfiehlt es zum Lesesommer.

Das Buch, 1981 erschienen, zählt inzwischen zu den Klassikern der Kinderliteratur. Bei der Familie Wittmann steht es zu Hause im Bücherregal, denn auch Danas Mutter hat es als Kind gern gelesen. Dana hat es entdeckt auf der Suche nach einem Buch für ein Schulprojekt. Die Neunjährige geht in die dritte Klasse der Altriper Grundschule. Bei dem Projekt ging es darum, ein Buch vorzustellen anhand von Aufgaben und Arbeitsblättern, die aneinander geklebt wurden: „Daraus wurde dann eine Leserolle gestaltet und wir mussten das auch noch präsentieren“, erzählt Dana.

Finstere Wesen im Wald

Das Buch über die Räubertochter Ronja, fand sie „richtig cool“, denn das Buch hat so einiges zu bieten. Schon ihre Familie ist ungewöhnlich, denn sie leben auf der Mattisburg im Mattiswald. Von hier aus zieht Vater Mattis als Räuberhauptmann mit seiner Bande los zu Raubzügen. Ihre Burg wurde jedoch während eines Gewitters durch einen Blitz in zwei Hälften geteilt - in der Nacht, als Ronja geboren wurde.

Im Wald tummeln sich nicht nur finstere Wesen wie die Wilddruden, Graugnome und Rumpelwichte, sondern auch die Borkaräuber. Eines Tages besetzen sie mit ihrem Hauptmann Borka den zweiten, abgespaltenen Teil der Burg, die fortan die Borkafeste ist. Die beiden Banden sind sich „spinnefeind“ - mit Ausnahme von Ronja und Birk, dem Sohn von Borka. Die beiden freunden sich an – allerdings zunächst heimlich – und schaffen es sogar, dass die beiden Räuberbanden ihre alte Fehde niederlegen. Mehr soll aber von der spannenden Handlung mit überraschenden Wendungen nicht verraten werden.

Auch die Zeichnungen gefallen der Altriperin

„Cool finde ich auch, dass es um Freundschaft und Toleranz geht“, berichtet Dana. Was ihr auch gefällt, ist, dass das Buch im Wald spielt, ein realistischer Schauplatz, wenn auch mit übernatürlichen Wesen wie die Graugnome mit Flügeln, großen Krallen und menschlichen Gesichtern – wie die Zeichnungen von Ilon Wieland veranschaulichen: „Die haben mir auch gefallen“, merkt Dana an.

Lesen sei ein großes Hobby von ihr, wenn auch nicht ihr einziges, verrät sie. Auch Leichtathletik und Hiphop-Tanz macht sie gern. Und sie ist Messdienerin in der katholischen Kirche. Bücher mit realistischem Hintergrund sind ihr lieber als fantastische Welten. Die Werke von Astrid Lindgren gefallen ihr: „Ich habe „Madita“, „Pippi Langstrumpf“, „Die Kinder aus Bullerbü“ und „Michel aus Lönneberga“ gelesen.“

Auf ihrer Leseliste stand auch noch ein weiterer Klassiker: „Die feuerrote Friederike“ von Christine Nöstlinger. „Im Moment lese ich am liebsten Detektivgeschichten wie die Reihen „TKKG“ und „Die 3 Fragezeichen“.

Lesestoff aus den Büchereiregalen

Am Lesesommer in der Altriper Bücherei nimmt sie seit ihrem sechsten Lebensjahr teil. „Eigentlich seit ich lesen kann, habe ich beim Lesesommer mitgemacht“, erzählt Dana. Das Lesen sei in ihrer Familie sehr beliebt. Neben ihrer Mutter begeistert sich auch der große Bruder für Bücher. „Er hat immer beim Lesesommer mitgemacht – und da wollte ich auch mitmachen“, erinnert sich Dana. Auch in diesem Jahr ist sie wieder dabei. Ihren Lesestoff findet sie vor allem im Bestand der Bücherei, wenn sie sich Titel in den Regalen anschaut. „Da finde ich immer etwas“, ist die Neunjährige überzeugt.

Die Büchertische für den Altriper Lesesommer stehen bereit. Neuer Lesestoff wartet hier auf die jungen Leser, die sich auch zahlreich angemeldet haben, berichtet Leiterin Magdalena Posmayer. 250 neue Bücher hat das Team der Altriper Gemeindebücherei für den Lesesommer 2022 angeschafft. „Aber die Kinder können auch aus dem Bestand Bücher ausleihen, wenn sie am Lesesommer teilnehmen“, betont die Leiterin. Insgesamt haben sich rund 100 Kinder angemeldet. Darunter sind auch viele Neuanmeldungen, worüber sich das Team sehr freut.

Während des Lesesommers finden in der Altriper Gemeindebücherei Vorlesenachmittage mit Basteln für Vorschul- und Grundschulkinder statt: noch mal am Freitag, 2. September, 16 Uhr. Infos und Anmeldung unter Telefon 06236 5769860.

Lesezeichen

„Ronja Räubertochter“, Astrid Lindgren, Altersempfehlung: zehn bis zwölf Jahre, 240 Seiten.