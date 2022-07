Der Lesesommer ist ein landesweites Leseförderprogramm des Landesbibliothekszentrums in Kooperation mit den Bibliotheken, das die Lust am Lesen und die Sprachkompetenz fördern sowie junge Büchereinutzer anlocken soll. Die Aktion findet seit 2008 jährlich in den Sommerferien statt. Im Vorjahr lasen 20.000 Jungleser in 195 Bibliotheken 165.000 Bücher. Geworben werden die Teilnehmer mit Anmeldekarten, die zurzeit in den Schulen verteilt werden.

Ausleihen kann man beliebig oft, aber höchstens zwei Bücher gleichzeitig für maximal vierzehn Tage. Auf Buchcheck-Karten müssen Fragen zu dem Inhalt der Bücher beantwortet und andere Aufgaben erfüllt werden. Dabei gibt es bei einem lokalen Wettbewerb und einem landesweiten Gewinnspiel in mehreren Runden Preise zu gewinnen.

Während sich der Lesesommer an Kinder im von sechs bis 16 Jahren richtet, kommen dieses Jahr erstmals auch jüngere Kinder im Kita-Alter zum Zuge: Der neue „Vorlesesommer“, nimmt Noch-nicht-Leser in den Blick. Teilnehmende Kinder bekommen ebenfalls eine Clubkarte, aber mit der Aufgabe, passend zu den vorgelesenen Büchern etwas zu malen oder zu basteln. Die schönsten Exemplare werden laminiert und ausgestellt.