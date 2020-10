In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der ehemaligen Metzgerei Hardt in Waldsee ist wieder Normalität eingekehrt. Wie der zuständige Beigeordnete Toni Krüger (Grüne) am Dienstag informierte, sei ein zweiter Corona-Test eines Bewohners negativ. Das Ergebnis eines ersten Tests war nicht eindeutig, sodass die Verbandsgemeindeverwaltung in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden hatte, die Person noch einmal testen zu lassen und solange isoliert unterzubringen. In der größten Flüchtlingsunterkunft in der Verbandsgemeinde gab es vor knapp zwei Wochen einen bestätigten Corona-Fall. Daraufhin waren alle 23 Erwachsenen und 16 Kinder, die in der Unterkunft leben, auf das neuartige Virus getestet worden. Die Tests waren negativ.