Im Grund kann der 1. FC Kaiserslautern froh sein, überhaupt noch eine Chance im Kampf um den Verbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga zu haben. Die Konkurrenz im Tabellenkeller tut sich ähnlich schwer wie die Roten Teufel, am Freitag verlor Hansa Rostock gegen St. Pauli. Daher stimmt noch immer, was FCK-Boss Thomas Hengen jüngst im RHEINPFALZ-Interview sagte: „Wir kämpfen, wir haben nur einen Punkt Rückstand zum Relegationsplatz, zwei Punkte zu einem Nicht-Abstiegsplatz.“ Doch die Aufgabe am 31. Spieltag könnte schwerer kaum sein: auswärts bei Aufstiegsfavorit Holstein Kiel. Oder andersrum: Warum nicht gerade hier überzeugen? So versucht es Hengen zu sehen: „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, in Kiel sowieso nicht. Da glaubt keiner an uns. Beim Tabellenführer habe ich gefühlt keinen Druck, weil das Resultat schon festzustehen scheint. Also kann ich nur gewinnen, und so muss ich das Spiel angehen.“

Anpfiff ist um 13 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Stadion und per Liveblog dabei.