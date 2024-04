Der FDP-Gemeindeverband Römerberg-Dudenhofen hat jüngst seine Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen zu den Ortsgemeinderäten in Dudenhofen, Hanhofen und Römerberg sowie für den Verbandsgemeinderat bestimmt. Eine Liste für Harthausen soll es ebenfalls noch geben.

Die für die Kommunalwahlen am 9. Juni nominierten Kandidaten vereine das gemeinsame Ziel, sich für „signifikant verbesserte Serviceleistungen der Verbandsgemeindeverwaltung“ einzusetzen, teilt die FDP dazu mit. Im Fokus stünden dabei die Erhöhung der Verfügbarkeit im Bürgerbüro, der barrierefreie Zugang zur Verwaltung ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Terminvereinbarung sowie die Beschleunigung der Verwaltungsdigitalisierung. Außerdem soll die Verwaltung effektiv und transparent über Entscheidungen, Projekte und Entwicklungen innerhalb der Verbandsgemeinde informieren und dabei auch innovative Kommunikationskanäle und soziale Medien nutzen.

Darüber hinaus wollen sich die Kandidaten laut FDP dafür einsetzen, die Verfügbarkeit von Kindergartenplätzen in der Verbandsgemeinde auszubauen und insbesondere die Umsetzung der Ganztagsbetreuung zu beschleunigen. Mit Blick auf mögliche Standorte für Windkraftanlagen werde eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Einwänden des BUND angestrebt. Ziel sei es, gemeinsame Lösungen zu finden und bei Bedarf den Bedenken gerecht zu werden.

Mit den Bürgern soll ein konstruktiver und kontinuierlicher Dialog aufgebaut werden, um Transparenz zu schaffen und Vertrauen in die Verwaltungsarbeit zu stärken, aber auch um Bedürfnisse und Anregungen der Bevölkerung direkt in die politische Arbeit einfließen zu lassen. „Die FDP Römerberg-Dudenhofen möchte sicherstellen, dass die Stimmen der Gemeindemitglieder gehört und in die Entscheidungsfindung einbezogen werden“, teilt die Partei mit.

Die Listen

Verbandsgemeinderat: 1. Justus Rabe (Römerberg), 2. Timothy Starratt (Dudenhofen), 3. Michael Knapp (Hanhofen), 4. Benjamin Voigt (Harthausen), 5. Jochen Becker (Römerberg), 6. Margit Reichelt (Dudenhofen), 7. Anelore Irschlinger (Hanhofen), 8. Thorsten Broich (Römerberg), 9. Heike Beck (Dudenhofen), 10. Elke Knapp (Hanhofen), 11. Michael Schepers (Römerberg), 12. Maren Broich (Römerberg), 13. Mario Israel (Dudenhofen), 14. Ralf Hummel (Dudenhofen), 15. Martina Runck (Römerberg), 16. Heidrun Scheerbaum (Hanhofen), 17. Sarah Gerstner (Römerberg), 18. Klaus Schmieder (Dudenhofen), 19. Heiko Schünemann (Hanhofen), 20. Denis Pollach (Römerberg), 21. Uta Mattern (Dudenhofen), 22. Wolfram Scheerbaum (Hanhofen), 23. Mirijam Tritschler (Römerberg), 24. Hermann Grill (Hanhofen), 25. Hartmut Lardon (Dudenhofen), 26. Jürgen Creutzmann (Dudenhofen).





Ortsgemeinderat Römerberg: 1. Justus Rabe, 2. Jochen Becker, 3. Denis Pollach, 4. Maren Broich, 5. Michael Schepers, 6. Sarah Gerstner, 7. Thorsten Broich, 8. Mara Rabe, 9. Ludger Hochscherff, 10. Mirijam Tritschler, 11. Günther Müller, 12. Martina Runck (1-12 mit Zweifachbenennung).



Ortsgemeinderat Dudenhofen: 1. Timothy Starratt, 2. Heike Beck, 3. Klaus Schmieder, 4. Ralf Hummel, 5. Mario Israel, 6. Margit Reichelt, 7. Christian Beck, 8. Uta Mattern, 9. Dietmar Kienzle, 10. Hartmut Lardon, 11.Jürgen Creutzmann (1-11: Zweifachbenennung ).





Ortsgemeinderat Hanhofen: 1. Michael Knapp, 2. Anelore Irschlinger, 3. Heiko Schünemann, 4. Elke Knapp, 5. Hermann Grill, 6. Heidrun Scheerbaum, 7.Wolfram Scheerbaum (1-6: Dreifachbenennung, 7: Zweifachbenennung).zin