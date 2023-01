Zumindest die Hälfte der Gäste beim Neujahrsempfang am Freitagabend in der Dudenhofener Festhalle atmete nach dem Programmpunkt „Ehrungen“ erleichtert auf: Keine endlose Liste mehr oder minder verdienter Vereinsmitglieder und schnell wieder vergessener Namen, keine die Bühne füllenden Vereinsmannschaften. Die Gemeinde beschränkte ihre Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement erstmals auf fünf, noch nicht jedem im Spargeldorf bekannte Frauen – und das „Golden Girl 2022“. Persönlich erschienen waren aber nur zwei der Geehrten.

Nicole Berkes konnte die Urkunde aus den Händen von Bürgermeister Jürgen Hook persönlich entgegennehmen. Sie richtete im vergangenen Jahr Sprachkurse für ukrainische Flüchtlinge aus. Von Mitte Mai bis Ende Juli war sie mit einem Zeitaufwand zwischen sechs und acht Stunden pro Woche für Vorbereitung und Unterricht ehrenamtlich aktiv. In Dudenhofen waren es zwischen fünf und sieben Teilnehmer, in Römerberg lernten bis zu neun aus ihrer Heimat Geflohene erste deutsche Worte. Hook sagte in seiner Laudatio: „Bei dem Sprachunterricht ging es zunächst vor allem darum, grundlegende Kenntnisse wie Name, Ort, Adresse, Beruf und Telefonnummer zu vermitteln.“

Stellvertretend für die 23 Baumpatinnen und Baumpaten der Gemeinde zeichnete der Ortsbürgermeister Ann Silber – die zweite anwesende Geehrte – und Anke Poganatz aus. Die bewässerten Grünflächen, Baumscheiben und Blumenbeete förderten die hohe Lebensqualität im Dorf und seien gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Bäume produzierten Sauerstoff, beeinflussten das Mikroklima in positiver Weise und böten Tieren Lebensraum und Nahrung. Außerdem spendeten ihre Kronen im Sommer Schatten. Eine Patenschaft bedinge das Setzen von Pflanzen, sie anschließend zu gießen und zu pflegen sowie Abfall zu entfernen, erklärte Hook.

Mit etwa 30 anderen Müttern und Vätern organisiert Kerstin Maché für die Schüler der Grundschule im Bereich der Iggelheimer Straße die Aktion „Sicherer Schulweg“. Hook lobte ihren Einsatz und den aller Beteiligten: „Sie leisten den Lotsendienst bei Wind und Wetter und ermöglichen dadurch den Kindern einen gefahrlosen Übergang der Straße.“ Zusätzlich übernehme Kerstin Maché bei krankheitsbedingten Absagen von Lotsen auch deren Zeiten.

Die ebenfalls geehrte Nicola Stadler stand auch stellvertretend für die Tätigkeit vieler freiwilliger Müllsammler und Helfer an den Dreck-weg-Tagen. Stadler klaubt im Wald um die „Vier-Wege-Kreuzung“ regelmäßig Müll von den Gehwegen. Inspiriert, sagt sie, habe sie der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann. Er zeige auf, wie Müll die Natur verseuche. Auf ihren Touren begleitet sie ihr Neffe, an den sie das Bewusstsein für die Umwelt weitergeben möchte.