Da sie bisher nicht genügend Kunden für den Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim gewinnen konnte, verlängert die Deutsche Glasfaser ihre Nachfragebündelung bis zum 16. Dezember.

Eigentlich wollte das Unternehmen bis spätestens 17. Oktober mindestens 33 Prozent der Haushalte in der Verbandsgemeinde zu einem Vertragsabschluss bewegen. Das ist nach Angaben der Deutschen Glasfaser die Mindestquote, damit sich das Verlegen der Glasfaserleitungen in der Kommune für die Firma lohnt.

Dieses Minimalziel hat der Konzern im vorgesehenen Zeitraum jedoch nicht erreicht. Nach eigenen Angaben fehlten mit Stand vom 7. Oktober in der Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim noch 16 Prozent, in Hochdorf-Assenheim 14 Prozent und in Rödersheim-Gronau zwölf Prozent. „Da die Verbandsgemeinde für uns ein wichtiges Ausbaugebiet ist, verlängern wir die Nachfragebündelung“, erklärt Projektleiter Roland Kirsch nun in einer Pressemitteilung. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung habe Deutsche Glasfaser als neuen Stichtag den 16. Dezember festgelegt.

Infostand steht im Ort

Damit hätten Unentschlossene in den drei Ortsgemeinden weiter die Chance auf einen kostenlosen Hausanschluss mit Glaserfaser. Wer erst nach der Werbephase einen Vertrag abschließe, müsse für den reinen Anschluss 750 Euro zahlen. Wie hoch die monatlichen Nutzungskosten für die Kunden sind, hängt dann wie bei anderen Kommunikationsanbietern auch vom jeweils gewählten Tarif ab. „Es geht hier um nichts weniger als die digitale Zukunft der Verbandsgemeinde. Dazu wollen wir als Deutsche Glasfaser unseren Beitrag leisten. Allerdings sind wir auf die Mithilfe der Bürger angewiesen“, sagt Kirsch.

Interessierte können sich ihm zufolge am Infostand beim Edeka-Markt beraten lassen – montags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr – oder unter der Telefonnummer 02861 8133-410 einen persönlichen Beratungstermin buchen.