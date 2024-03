Ein E-Auto kann ab sofort auch in Bobenheim-Roxheim über den Carsharing-Anbieter Stadtmobil gebucht werden. Das haben die Stadtwerke Frankenthal bekanntgegeben, die das Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die Ankermieterin ist, umgesetzt haben. Das E-Auto soll den Fuhrpark der Gemeindeverwaltung zum Teil ersetzen. Auch Privatleute können das Auto, einen Renault Zoe 5C mit einer Reichweite von rund 260 Kilometern, zu bestimmten Zeiten nutzen. Den Stadtwerken Frankenthal zufolge benötigt die Gemeinde das Auto dienstags bis donnerstags jeweils tagsüber. Zu allen anderen Zeiten stehe das Auto auch den Bürgern zur Verfügung.

Dafür ist allerdings eine Registrierung beim Anbieter Stadtmobil nötig. Es müssen Führerschein, Ausweis und Zahlungsmethode hinterlegt werden, ehe das Fahrzeug nutzbar ist. Die zu erwartenden Kosten sind auf der Internetseite www.stadtmobil.de je nach Dauer der Nutzung und Länge der Strecke ausrechenbar. Das E-Auto mit dazugehöriger Ladesäule befindet sich auf dem Parkplatz am Caritas Altenzentrum St. Magdalena. Derartige Carsharing-Angebote gibt es in der näheren Umgebung bereits in Frankenthal, Worms und Großniedesheim.