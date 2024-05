Die Räder der kleinen Kart-Fahrzeuge drehen sich am Sonntag auf dem Parkplatz an der Kaiserstraße der Firma BorgWarner in Kirchheimbolanden. Ausgefahren wird der vierte Lauf zur ADAC-Pfalzmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom. Start des ersten Fahrzeuges ist um 10 Uhr.

Etwa 70 junge Fahrer im Alter von sieben bis 18 Jahren werden dazu erwartet. In dieser Saison wird nochmals in zwei Wertungen gefahren. Zunächst mit den Kart-Fahrzeugen mit Elektromotor, und anschließend kommen die kleinen Flitzer mit Vergasermotoren zum Einsatz. „Zumindest bis zur diesjährigen Rheinland-Pfalz-Meisterschaft wird mit Verbrennermotoren gefahren, darüber hinaus ist noch nicht endgültig entschieden, welche Motorenart zum Einsatz kommt. Daher ist es ratsam, den Nachwuchs auf beiden Fahrzeugtypen fahren zu lassen, um bei den überregionalen Meisterschaften im Herbst gewappnet zu sein“, berichtet Slalomleiter Axel Fuchs vom ausrichtenden ADAC-Ortsclub „Donnersberg“ in Kirchheimbolanden. Auf dem Firmenparkplatz der Kleinen Residenz werden in alle Klassen und Gruppen spannende Läufe erwartet.

Noel Lang und Julian Weiß am Start

Mitmischen wollen auch zwei Akteure aus den eigenen Reihen. Noel Lang aus Kriegsfeld ist schon ein erfahrener Pilot, der in der Klasse der Jahrgänge 2009/10 startet und schon etliche Punkte und Pokale einfuhr. Ein Meisterstück gelang ihm am vergangenen Wochenende in Maikammer, wo er diese Altersklasse mit dem Fahrzeug mit Elektroantrieb gewann. Selbst mit dem Verbrennermotor überzeugte der Nordpfälzer mit Platz drei. An diese Leistung will er bei seiner Heimveranstaltung anknüpfen.

Neu in dieser Sparte des Motorsports für die Jugend ist Julian Weiß aus Bolanden. Er gehört zu den Jahrgängen 2011/12 und muss sich einer starken Konkurrenz erwehren, die schon etwa vier Jahre Wettkampferfahrung hat. Dennoch fährt der Nachwuchspilot schnelle Zeiten und belegt Plätze im Mittelfeld, so die Plätze acht und fünf in Brücken.