Die Mensa und die Räume im Untergeschoss der Landauer Pestalozzi-Grundschule sind am späten Freitagvormittag vom Gesundheitsamt mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Das geht aus einer E-Mail der Schulleitung an die Eltern, die der RHEINPFALZ vorliegt, hervor, deren Echtheit von anderen Eltern bestätigt wird. Es seien unter anderem gesundheitsgefährdende Pilzsporen im Untergeschoss festgestellt worden. Die Pestalozzi-Grundschule weist in der E-Mail an die Eltern darauf hin, dass die Ganztagsschule Montag und Dienstag geschlossen bleibt. „Wir bemühen uns darum, dass wir bis Mittwoch die Gymnastikhalle entsprechend umbauen können oder alternative Räumlichkeiten gefunden werden, damit diese temporär als Mensa genutzt werden kann“, heißt es in der von der Schulleiterin Nadja Jakobs unterzeichneten Mitteilung. Über die Auswirkungen auf den Sportunterricht, der dann auszufallen droht, und den Ganztagsbetrieb informiere die Schule die Eltern in der kommenden Woche. Die Schule biete den Eltern trotz Schließung der Ganztagsschule eine Notbetreuung bis 16 Uhr an. „Sie müssten Ihrem Kind dann ein zusätzliches Brot, Lunchpaket mitgeben, was es notfalls auf dem Schulhof essen kann.“ Seitens Stadt- und Kreisverwaltung war am späten Freitagnachmittag keine Auskunft mehr zu erhalten. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert.