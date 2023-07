Seit Herbst vergangenen Jahres beteiligen sich die Stadtwerke Frankenthal mit drei Elektroautos am Car-Sharing des Anbieters Stadtmobil. Nach Angaben des Versorgungsunternehmens haben die Fahrzeuge seitdem mehr als 8000 Kilometer zurückgelegt.

Die von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten E-Autos sind seit Oktober 2022 in Frankenthal im Parkhaus am Bahnhof und am Jakobsplatz im Pilgerpfad zu finden. Ein weiterer „Stromer“ sei kurz darauf in Großniedesheim in den Moltersgärten platziert worden. Während in der Stadt 25 Kunden regelmäßig mit den Autos unterwegs seien, nutzen in der Nachbargemeinde sieben Fahrer das Angebot. Die Tendenz sei in beiden Gebieten steigend, teilen die Stadtwerke in ihrer Zwischenbilanz ein gutes Dreivierteljahr nach dem Start mit.

Zehnmal München und zurück

Die zurückgelegte Strecke der drei E-Autos von 8000 Kilometern entspreche dem Weg von zehn Fahrten nach München und zurück, so der Energieversorger. Für das Modell des Car-Sharings spricht nach Ansicht des Unternehmens eine weitere Zahl: Während private Pkw nur etwa eine Stunde pro Tag bewegt würden, seien die Stadtmobil-Autos doppelt so lange unterwegs, seien insofern höher ausgelastet.

Buchung per App möglich

Die Wagen können laut den Werken über die Stadtmobil-App gebucht werden. Voraussetzung für die Buchung sei die einmalige Online-Registrierung auf der Internetseite www.stadtmobil.de. Nach Vorlage von Führerschein und Ausweis bekommen die Kunden Zugangsdaten. Die Preise je Kilometer und Zeit hängen vom gebuchten Tarif ab. Geladen würden die Autos an den Stadtwerke-Ladesäulen mit Ökostrom. Informationen hierzu unter www.stw-frankenthal.de.