Die Traditionskneipe Zur Sonne im Winzler Viertel hat einen neuen Pächter. Marcello’s Sonne ist jetzt ein familiengeführtes Restaurant, dessen lukullischer Kompass unter anderem nach Italien zeigt. Fürs nächste Jahr gibt es schon Ausbaupläne.

Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hat das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 39-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Heike Bißbort aus Windsberg dürfte nicht nur die bekannteste Landfrau in der Region, sondern auch die umtriebigste sein. Kürzlich wurde sie zur neuen Vorsitzenden des Landfrauen-Kreisverbands Südwestpfalz gewählt. Wir haben sie daheim besucht.

Ende September hatten die Leimer Hausbesitzer Post bekommen: Die Bescheide über die wiederkehrenden Beiträge für das Jahr 2022 gingen raus. Das sorgte für Ärger.

In Rodalben könnte die Friedhofstraße bald zur Einbahnstraße werden. Das hängt mit dem Umbau des Parkplatzes am Friedhof zusammen.

Einen Pflegenotstand gibt es anders als in anderen Einrichtungen im Seniorenzentrum Wichernhaus in Zweibrücken nicht. Warum das so ist, hat der Leiter erklärt.

Bis 2025 sollen alle Zweibrücker Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen sein und W-Lan haben. Derzeit hakt der Ausbau, weil Material fehlt.

Die geplante Parkklinik in Hornbach soll Ende 2023 eröffnen. Die Baufirma hat jetzt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Projekt soll deswegen aber nicht scheitern.

Die Zentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land braucht mehr Räume; die veraltete Haustechnik verbraucht zu viel Energie. Doch die Aussichten auf Fördergelder für eine Sanierung sind trüb.