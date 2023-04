Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Traditionskneipe Zur Sonne im Winzler Viertel hat einen neuen Pächter. Marcello’s Sonne ist jetzt ein familiengeführtes Restaurant, dessen lukullischer Kompass unter anderem nach Italien zeigt. Fürs nächste Jahr gibt es schon Ausbaupläne.

Die Speisekarte hat Tochter Jenny entworfen, doch in der Küche regiert die Mama: Dusa Funda, die in Bologna in der italienischen Emilia-Romagna aufgewachsen ist. Kein Wunder, dass sie