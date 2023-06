Nachdem ein 17-Jähriger im Heltersberger Freibad tödlich verunglückt ist, prüft das Contwiger Freibad, ob es Vorkehrungen treffen muss, um Ähnliches zu verhindern.

Vor mehr als 40 Jahren eröffnete Luise Marke ihren ersten Schuhmarkt in Hochspeyer. Das Hauensteiner Unternehmen bekommt jetzt den ersten Markt in Pirmasens und nutzt die Räume der insolventen Reno-Kette in der Zweibrücker Straße.

Wenn in Rheinland-Pfalz Straßen ausgebaut werden, sollen alle Grundstücksbesitzer im Dorf zahlen, nicht nur die Anwohner. Winterbach tut sich mit der Umstellung aber schwer.

Taufen unter freiem Himmel, hieß es am Samstag zum Johannestag. Die Evangelische Kirche hatte zu einem gemeinsamen Tauffest aufgerufen, was die Pirmasenser Innenstadtkirchen zum Anlass nahmen, einen gemeinsamen Gummibärchengottesdienst zu feiern. Nicht mit Babys, sondern mit Kindern bis zu zwölf Jahren.

22 Monate wurde gebaut, jetzt ist es fertig: Das neue Feuerwehrhaus der Feuerwehr Rieschweiler-Mühlbach wurde am Samstag feierlich eingeweiht.

Sie arbeitet im Outlet, wird Jura studieren und würde gerne mal nach Malta: Zweibrückens neue Rosenkönigin Dilara Taze. Wir haben uns mit ihr unterhalten.

Zweibrücken hat einen neuen Kindergarten mit einem tollen Spielplatz. Den können die Kinder aber noch gar nicht richtig nutzen, weil etwas Wichtiges fehlt.

Zwei Autofahrer, die mächtig Alkohol im Blut hatten, gerieten am Freitag ins Visier der Pirmasenser Polizei. Ein Fahrer flüchtete sogar vor den Beamten.

Eine Bürgerinitiative hatte am Samstag dazu aufgerufen, ein sportliches Zeichen für den Erhalt des Zweibrücker Freibades zu setzen. Fast 800 Leute kamen.

Ein mysteriöses Muschelsterben im Seehof bei Erlenbach hat Naturfreunde alarmiert.

Wer erinnert sich noch an die gelben Telefonzellen? Unser Sepp vom Hallplatz setzt ihnen in seiner Kolumne ein Denkmal.

Am Samstagnachmittag brannte ein Auto auf der A6 auf der Grumbachtalbrücke vor Saarbrücken.