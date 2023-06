Wenn in Rheinland-Pfalz Straßen ausgebaut werden, sollen alle Grundstücksbesitzer im Dorf zahlen, nicht nur die Anwohner. Winterbach tut sich mit der Umstellung aber schwer.

Der Winterbacher Gemeinderat sollte sich in seiner Sitzung am Mittwoch für die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau aussprechen. Bisher werden die Ausbaukosten nur auf die direkt betroffenen Anlieger umgelegt. Nach einer Gesetzesänderung müssen die Dörfer von diesen sogenannten Einmalbeiträgen auf wiederkehrende Beiträge umschwenken. Der Gemeinderat hat also eigentlich gar keine Wahl. Winterbach sieht sich durch das neue Gesetz aber im Nachteil. Außerdem seien noch Fragen offen.

Bei den wiederkehrenden Beiträgen zahlen alle Grundstücksbesitzer mit. Die Kosten für eine Straße werden also aufs ganze Dorf umgelegt. Der Nachteil: Jeder muss regelmäßig bezahlen. Der Vorteil: Die Beträge sind überschaubar. Früher, bei den Einmalbeiträgen, kamen mitunter Zehntausende Euro zusammen, wenn die eigene Straße ausgebaut wurde. In den vergangenen 20 Jahren haben sich viele Dörfer nach und nach für das neue System entschieden. Vorreiter im Zweibrücker Land war 1999 Battweiler. Wie viel die Grundstücksbesitzer bezahlen müssen, hängt davon ab, ob überhaupt eine Straße ausgebaut wird und wie viel das kostet. Und von der Größe des eigenen Grundstücks. Üblicherweise ist es ein niedriger dreistelliger Betrag im Jahr.

Bauamtsleiter Gerhard Müller stellte dem Rat am Mittwoch das System vor. Und es zeigte sich, dass die Winterbacher damit nicht glücklich sind. Denn Winterbach mit seinem Ortsteil Niederhausen hat eine sehr lange Ortsdurchfahrt, die eine Landesstraße ist. Wer an dieser Straße sein Haus hat, muss nach dem alten System nichts für den Straßenausbau bezahlen. Nach dem neuen schon. Mehrere Ratsmitglieder wiesen drauf hin, dass die Anwohner der Durchfahrtsstraße mehr Verkehr, mehr Lärm durch Lastwagen und höhere Erschütterungen dulden müssten und künftig für Nebenstraßen mitzahlen sollten, die sie gar nicht so oft benutzten.

Eine Besonderheit ergibt sich für Winterbach auch wegen der beiden Ortsteile, die durch einen größeren Abschnitt ohne Bebauung getrennt sind. Hier ist die Frage, ob alle Dorfbewohner in einen Topf geworfen werden oder ob Winterbach und Niederhausen zwei eigene Einheiten bilden sollen.

Wegen dieser Fragen und Bedenken fällte der Rat noch keinen Beschluss. Das Thema soll dieses Jahr noch mal auf die Tagesordnung kommen. Grundsätzlich will die Gemeinde eine Satzung beschließen, die zum Januar 2024 in Kraft tritt. Auch weil die Verbandsgemeinde für ihren Mehraufwand zur Einführung dieser neuen Abrechnungsart vom Land je Einwohner einen Einmalbetrag von fünf Euro erhält.