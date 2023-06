Gleich zwei Autofahrer, die mächtig Alkohol im Blut hatten, gerieten am Freitag ins Visier der Pirmasenser Polizei. Beide Fälle spielten sich in Vororten ab. Ein Fahrer flüchtete sogar vor den Beamten.

Gegen 22 Uhr kontrollierte die Polizei einer Mitteilung zufolge in Fehrbach einen 72-jährigen Fahrer. Dabei sei den Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren aufgefallen, heißt es im Polizeirapport. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung und ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitetet gegen den Fahrer ein Strafverfahren ein.

Gegen 23.50 Uhr wurde ein weiterer Fahrer mit seinem Auto in der Bottenbacher Straße in Winzeln kontrolliert. Der Fahrer hielt zunächst an, flüchtete jedoch nach kurzer Zeit. Die Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizeistreifen dauerte 20 Minuten und führte über die L600 und die B10. Die Fahrt konnte durch eine Straßensperrung einer Polizeistreife in Petersberg gestoppt werden. Der 33-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille und laut Polizei liegt eine Fahrerlaubnissperre gegen ihn vor. Zudem waren die an seinem Auto angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der Verfolgungsfahrt wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet.