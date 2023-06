Sie arbeitet im Outlet, wird Jura studieren und würde gerne mal nach Malta: Zweibrückens neue Rosenkönigin Dilara Taze. Paul Kreiner hat sich mit ihr unterhalten.

Frau Taze, wie war der Start ins Amt?

Es war schon viel zu tun, viel Organisation. Ich habe aber jede Menge Unterstützung bekommen, und das hat Vieles erleichtert. Ich war am Ende zwar kaputt, aber es hat sich gelohnt.

Hatten Sie schon immer den Traum, Rosenkönigin zu werden?

Ich bin in Zweibrücken geboren, habe alle Festivals und Events erlebt. Und ich habe von Kleinauf die Rosenkönigin bewundert. Das Amt irgendwann selbst zu besetzen, war immer ein Wunsch. Mit den Jahren war das vielleicht kein starker Wunsch mehr, als ich aber alt genug fürs Bewerben war, kam der Wunsch wieder zutage.

Also der Prinzessinnen-Traum, den jedes kleine Mädchen hat?

Genau, tatsächlich. Was will man als kleines Mädchen mehr? (lacht)

Hatten Sie Konkurrenz beim Vorentscheid?

So wie ich das mitbekommen habe, gab es noch drei Mitbewerberinnen. Der gesamte Auswahlprozess war sehr kurzfristig, ich hatte mein Vorstellungsgespräch, es folgte ein Wochenende, und dann habe ich montags oder dienstags die Zusage bekommen.

Es gibt ein Vorstellungsgespräch?

In dem Gremium sind Menschen drin, mit denen ich als Rosenkönigin zusammenarbeiten muss. Die wollen mich auch vorher mal sehen, wollen wissen, wie ich drauf bin. Die merken ja auch, ob die Chemie stimmt, und fragen, was ich mir unter dem Amt vorstelle. Das ist schon wie bei einem Beruf, aber auch einfach um zu sehen, wer ich bin.

Haben Sie sich auf das Gespräch vorbereitet, oder haben Sie einfach sich selbst gezeigt?

Beides. Ich bin wie ich bin, ich bin offen, versuche das selbstbewusst auszustrahlen. Ich bereite mich aber immer vor. Das muss man auch. Es gibt natürlich Momente, in denen ich spontan reagieren muss, ganz genau kenne ich die Fragen ja nicht.

Sie bekamen Ihre Krone beim Fest der 1000 Lichter im Rosengarten, und am Tag danach war der Rheinland-Pfalz-Tag direkt ein Großtermin. Wie haben Sie ihn erlebt?

Der Tag war wunderschön. Die Menschen in Bad Ems waren unglaublich gastfreundlich. An unserem Stammplatz haben uns die Nachbarn Stühle in den Schatten gestellt, uns einen Tisch gegeben. Die Menschen waren sehr begeistert, uns zu sehen. Mir wird bestimmt auch noch jahrelang die kleine Cheerleader-Gruppe im Kopf bleiben. Als wir mit dem Umzug dort vorbeigefahren sind und die mich gesehen haben, wurden die Augen richtig groß, sie haben mir freundlich zugerufen. Und dann gab es noch ein Treffen mit Malu Dreyer, die auch noch Glückwünsche ausgesprochen hat.

Wie schaut Ihr kommender Terminplan aus? Steht etwa wöchentlich was an?

Die Termine werden derzeit noch geplant. Fürs Erste ist der Stadtfest-Freitag der nächste Termin. Was danach kommt, wird noch geplant. Ich werde aber öfter im Einsatz sein, bin auch sehr darauf gespannt. Im Wochentakt werden die Termine nicht anstehen, ich werde auch Wochen haben, in denen ich noch etwas Freizeit habe.

Sie haben doch erst Ihr Abitur am Helmholtz-Gymnasium gemacht, oder?

Genau. Ich bin jetzt in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der mit dem neuen Amt als Rosenkönigin super begonnen hat.

Und wie geht es abseits des royalen Amts für Sie weiter?

Ich habe jetzt im Prinzip sechs Monate frei. Um etwas Sinnvolles zu machen, habe ich meine Arbeitsstunden im Outlet erhöht. Für die Uni in Saarbrücken habe ich mich auch schon eingeschrieben, fange ab Oktober ein Jura-Studium an. Wegen des gesamten Stresses der letzten 13 Jahre versuche ich jetzt aber, etwas runterzukommen, Menschen kennenzulernen und auch die ein oder andere Reise zu unternehmen.

Also Reisen als königliche Botschafterin Zweibrückens?

So ist es. (lacht) Die erste Reise ging ja schon nach Bad Ems. Ich würde gerne mal nach Malta, aber auch innerhalb von Deutschland will ich mir viele Städte anschauen. Ich durfte mit der SPD-Bundestagsfraktion auch schon nach Berlin. Ich war in meinen achtzehneinhalb Jahren vorher noch nicht in Berlin, unsere Hauptstadt. Dort war die Atmosphäre ganz anders, und ich glaube, das ist in anderen Ecken Deutschlands genauso.

Stehen alle Reisen etwa in diesem Jahr an?

Nein. So viel Geld habe ich auch nicht, das Reisen ist ja auch teurer geworden. Aber weiterhin im Leben will ich auch wieder in den Libanon reisen, ich habe ja libanesische Wurzeln.

Und was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit? Bleibt für Hobbys überhaupt noch Zeit?

Bis Dezember habe ich Handball gespielt, jetzt versuche ich, sportlich so aktiv zu bleiben, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Mehr geht aber auch nicht, ich will ja auch Zeit für Familie und Freunde haben. Und mit dem Amt treffe ich jetzt ganz viele Menschen, da muss auch Zeit für mich selbst bleiben.

Sie sind aber schon stark heimatverbunden, oder trügt der Anschein?

Viele aus meiner ehemaligen Stufe gehen. Die einen schreiben ihre Uni-Bewerbungen für Heidelberg, Mainz und Co., andere wie ich bleiben hier, studieren dann im Saarland. Manche sind schon umgezogen, man verliert dann den Kontakt. Ich habe zwar an ein Studium in Mainz gedacht, aber die Uni in Saarbrücken war bei mir auf Platz eins.