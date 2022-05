Einfach die zu betreuende Oma mal für ein paar Stunden in gute Hände abgeben. Das ist die Grundidee hinter einem Projekt der Diakonie, das am Donnerstag in Pirmasens startet.

In einem Spontaninterview hat uns der Besitzer eines Hausmeistervices erzählt, warum sein Dienstfahrzeug die größten „Schlappen“ von ganz Pirmasens hat.

Die Sportflächen auf dem Kleinen Exe am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium werden 2023 umfassend saniert. Alles wird grüner; der Skatepark wandert in die Sportanlagen hinein.

Im Sommer 2023 kommen Gäste von weit her nach Pirmasens. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass eine Delegation von den Komoren-Inseln in der Südwestpfalz erwartet wird.

Mittelalterfreunde kommen am Wochenende auf ihre Kosten: Auf der Burg Gräfenstein bei Merzalben wird gefeiert, es gibt Ritterspiele, Musik und einen Markt.

Vor 20 Jahren wurde der Helmut-Kohl-Wanderweg zwischen Eppenbrunn und Roppeviller eingeweiht. Der Ex-Kanzler war dabei und wäre fast von der Bank gekippt, wie sich Bernd Rose erinnert.

Schön ist er ja geworden, der neue Spielplatz in Oberauerbach. Der Ortsbeirat hätte sich aber mehr Mitspracherecht gewünscht.

Lambsborn hat sich in puncto Dorferneuerungskonzept eine ganze Menge vorgenommen.

Bei der Kinderolympiade in Contwig wurde ganz toller Sport gezeigt.