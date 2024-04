Wäre ein Bahnhof am Outlet sinnvoll? Die SPD im Zweibrücker Stadtrat sagt: vielleicht. Die AfD schlägt als Beitrag zur Verkehrswende einen Spazierweg vom Outlet zur Fasanerie vor. Dabei handelt es sich um zwei Positionen aus einer Abfrage der IHK Pfalz bei den Fraktionen im Zweibrücker Stadtrat vor der Kommunalwahl.

David Benesch brennt für seinen Beruf. Er informiert bei einem Infoabend über seine Arbeit als Polizeikommissar in Pirmasens.

In Grundschule und Kindertagesstätte Bechhofen herrscht Platzmangel. Mehrere Container sollen als Ausweichquartiere dienen. Mittlerweile ist klar, wann die Kita-Kinder umziehen, die derzeit in der Außenstelle der ehemaligen Jugendräume untergebracht sind.

Die Polizei hat den Mann geschnappt, der am Dienstagnachmittag mit Farbe das Büro der AfD in der Kaiserstraße verschmiert hatte.

Im Werk von John Deere an der Homburger Straße wurde am Donnerstag der 150.000. in Zweibrücken gebaute Mähdrescher gefeiert.

Die drei „Cannabis-Gärtner“, die in der ehemaligen Klebstofffabrik im Pirmasenser Stadtteil Gersbach eine Cannabisplantage betrieben, sind mit Bewährungsstrafen davongekommen.

Seit geraumer Zeit schwelt ein Streit wegen des Vorhabens auf dem Gelände ehemaligen Parkbrauerei in Zweibrücken. Die Stadt widerspricht nun einer Stellungnahme, die der Anwohner-Vertreter vorige Woche abgegeben hat.

Der Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben steht fest hinter dem Projekt Bürgerbus, trotz des Zögerns des Geiselberger Rates. Die Verantwortlichen sind sich sicher: Das Mobilitätsprojekt wird seine Runden drehen – notfalls auch ohne Geiselberg.