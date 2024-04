Die Polizei hat den Mann geschnappt, der am Dienstagnachmittag mit Farbe das Büro der AfD in der Kaiserstraße verschmiert hatte.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen 16 Uhr über einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone informiert. Eine 21-jährige Pirmasenserin hatte dort laut der Mitteilung versucht, Unterwäsche im Wert von knapp 52 Euro zu stehlen. Sie war in Begleitung eines 21-jährigen Pirmasensers, der zudem die Umkleidekabine mit einem blauen Eddingstift beschmiert hatte. Außerdem hat die Polizei bei der jungen Frau mehrere Gramm Amphetamin und mehrere Tabletten sichergestellt.

Der Polizei liegt ein Überwachungsvideo der AfD vor. Darauf ist ein Mann zu sehen, der mit einem blauen Stift etwas an die Tür des Büros kritzelt. Das Video war zum Zeitpunkt des Ladendiebstahls von den Ermittlern bereits ausgewertet worden. Als die Beamten den Mann mit der Tat konfrontierten, gab er zu, für die Farbschmiererei am AfD-Büro verantwortlich zu sein.

Laut Polizei wurden zwei Fenster zur Straße hin und die Eingangstür mit blauer Farbe und nicht identifizierbaren Schriftzügen bemalt. Die Polizei wertet die „Farbschmierereien“ als Sachbeschädigung. Den Schaden beziffert Polizeisprecher Werner Häfner auf 70 Euro. Der Staatsschutz sei in Kenntnis gesetzt worden.

Der AfD-Kreisvorsitzende Lutz Wendel wertete den Vorfall gegenüber der RHEINPFALZ als einen „Farbanschlag“. „Das ist was Politisches“, zeigte sich Wendel überzeugt, dass der Täter die AfD gezielt angreifen wollte. In dem Büro in der Kaiserstraße befindet sich die Geschäftsstelle der Fraktionen von Kreistag und Stadtrat sowie ein Büro der vorderpfälzischen AfD-Landtagsabgeordneten Iris Nieland.