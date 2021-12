+++Nachruf zum Tod von Horst Eckel+++Geboosterte müssen sich nicht testen+++Wirbel um dubiose Testzertifikate

Zum Tod von Horst Eckel: Der Windhund mit Ballgefühl

Horst Eckel war der letzte noch lebende Weltmeister von 1954. Er wäre am 8. Februar nächsten Jahres 90 Jahre alt geworden. Ein stiller Star, ein Sportsmann vom Scheitel bis zur Sohle, der den 1. FC Kaiserslautern im Herzen trug. Zum Artikel

Weniger strenge Corona-Regeln für Menschen mit Boosterimpfung

Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben, genießen in Rheinland-Pfalz ab Samstag einen Sonderstatus. Zum Artikel

Viele Verstöße beim Corona-Kontrolltag

Am Donnerstag hat die Polizei mit den kommunalen Ordnungsbehörden 6460 Menschen auf die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Am Freitag zog das Innenministerium in Mainz Bilanz. Zum Artikel

Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen

Weit schärfer als in der Vorgabe der Bund-Länder-Konferenz fällt die Regelung Baden-Württembergs zu Großveranstaltungen aus: Es gibt erst einmal keine mehr. Fußballspiele können stattfinden – allerdings werden sie kaum Zuschauer haben. Zum Artikel

Daimler: Mehr Erstimpfungen im Lastwagenwerk

Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz zeigt auch beim Daimler-Werk in Wörth Wirkung. Seit die Regel in dem 10.000 Mitarbeiter-Betrieb eingeführt wurde, ist die Impfquote gestiegen. Das Unternehmen plant schon weiter. Zum Artikel

Wirbel um dubiose Corona-Testzertifikate

Einen Selbsttest bequem und einfach zu Hause machen, Zertifikat ausdrucken – fertig ist der Status als Getesteter. Das verspricht ein Anbieter im Internet. Die Zertifikate sind auch in Landau unterwegs. Die Behörden warnen, die Polizei ermittelt. Zum Artikel

500-Kilo-Bombe in Ludwigshafen entschärft

3400 Menschen mussten am Freitagvormittag in Ludwigshafen ihre Wohnungen verlassen, weil eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde. Zum Artikel

Interview zu Rassimus im Alltag: „Es passiert ständig“

Unsere Titelseite vom vergangenen Sonntag brachte uns die Kritik ein, rassistische Vorurteile zu bedienen. Auf Twitter hat auch Giorgina Kazungu-Haß reagiert, Landtagsabgeordnete aus Haßloch. Ein Gespräch über Rassismus, Disziplin und das europäische Bild von Afrika. Zum Artikel

Schimmelpilzgift in Stichprobe - Firma ruft Feigenbrot zurück

Eine Charge des „Feigenbrots mit Pflaumen, Mandeln und Walnüssen, 200g“ der Frischebox GmbH ist vom Hersteller vorsorglich zurückgerufen worden. Zum Artikel

Schnee und Regen am Wochenende

Wasser in unterschiedlichen Aggregatszuständen wird das beherrschende Thema beim Wetter in der Pfalz am Wochenende. Regen und Schnee sind allerdings unterschiedlich verteilt. Zum Artikel