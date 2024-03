AfD fordert Unterlassung

Die AfD wehrt sich gegen die beiden Christdemokraten Dominik Geißler und Dietmar Seefeldt vor und fordert sie zu Unterlassungserklärungen auf. Sie sollen sich künftig nicht mehr von der Partei distanzieren.

Gekommen, um zu bleiben

Das Freizeitcenter in Bornheim steht unter neuer Führung. Nach dem Pächterwechsel gibt es bereits einige Neuerungen. Bekannt ist mittlerweile auch, wie es um die Zukunft der Sportstätte mit Squashplätzen und mehr bestellt ist.

Zwischen Traum und Wahn

Die Landauer Grünen glauben, dass man die Queichtalbahn schneller ausbauen kann als die B10. Das sieht Redakteur Sebastian Böckmann kritisch und kommentiert.

Becken am Ende

Ins Herxheimer Waldfreibad wird kräftig investiert. Nach der Badesaison steht eine Beckensanierung mit einer Investitionssumme von 3,76 Millionen Euro an.

Kein Ende für „Schandfleck“ in Sicht

Eine verwahrloste Fläche im Herzen der Kandeler Altstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Die Geschichte des Grundstücks ist tragisch. Der Verwaltung sind jedoch die Hände gebunden. Warum eine Lösung nicht so leicht zu finden ist.

Entscheidung über neues Gymnasium erwartet

Die Germersheimer Kreisverwaltung möchte ein neues Gymnasium in Rheinzabern errichten. Der Standort ist umstritten. Auch andere Schulformen müssen im Blick behalten werden. Am Montag entscheidet der Kreistag, wie es weitergeht. Dabei rückt auch Bellheim in den Fokus.