Das Freizeitcenter steht unter neuer Führung. Nach dem Pächterwechsel gibt es schon einige Neuerungen. Jetzt ist auch bekannt, wie lange die Sportstätte bestehen bleibt.

Als sich der Abschied des bisherigen Pächters des Freizeitcenters andeutete, war die Suche nach einem Nachfolger nicht ganz so einfach. Es sollte schließlich ein nahtloser Übergang gelingen. Der neue Mann sollte zudem die nötige Erfahrung mitbringen und dauerhaft zur Verfügung stehen. Das schildert Moritz Broo, Geschäftsführer der Re Invest Immobilien und Consulting GmbH, die als Tochtergesellschaft der Landauer DB Baumann-Gruppe das Gebäude am Rande von Bornheim verwaltet. Am Ende fiel die Wahl auf Mohamed Ali Ben Abderrahmen, der sich nun durch den Einstieg in das Gewerbe ein zweites Standbein schafft.

Der Landauer, nach eigener Aussage meist nur unter seinem Spitznamen Mo bekannt, beschäftigt bereits rund zehn Leute im Taxi-Dienst-Landau. Ursprünglich komme er aus der Gastro-Szene. Dabei habe er vor seinem Branchenwechsel drei Jahre lang einen Laden in der Landauer Ostbahnstraße geführt, in der Nähe es Hauptbahnhofs. Zwischen 2016 und 2019 war das. Dass sein Herz generell für das Gastgewerbe höher schlägt, wusste Moritz Broo. Er kenne ihn bereits seit einiger Zeit, dadurch waren ihm dessen Kochkünste bekannt.

„Speisekarte soll für jedem etwas bieten“

Wobei Gäste des Freizeitcenters die Gerichte aus Ben Abderrahmens Heimatland Tunesien nicht bestellen können – noch nicht. Bei der Gestaltung der neuen Speisekarte hatte der neue Pächter andere Prioritäten. Er serviert Gerichte, die der Fitness dienen, also Besuchern Energie und Proteine liefern sollen. Die Speisekarte ist zudem so üppig, dass jeder fündig wird, egal, ob ein Salat, Schnitzel, Pizza oder doch etwas anders gewünscht wird. „Ich möchte erst das volle Programm liefern, bevor ich im nächsten Schritt nachjustiere.“ Gerichte, „die nicht gehen“, sollen von der Karte fliegen, wodurch neue aufgenommen werden könnten.

Ben Abderrahmen war zuletzt auch abseits der Küche gefragt, die trotz des nahtlosen Übergangs zeitweise kalt bleiben musste. Durch den Pächterwechsel war nämlich eine neue Konzession erforderlich. Und um die zu bekommen, waren kleinere Arbeiten nötig, berichtet Broo. Das machte dem neuen Gastgeber nichts aus, er nutzte die Zeit für eine Grundreinigung in allen möglichen Ecken der Anlage, für es mal wieder höchste Zeit gewesen sei. Fertig sei er noch nicht. So wolle er noch die gesamte Minigolf-Anlage in neuem Glanz erstrahlen lassen, bevor Besucher regelmäßig zu den Schlägern greifen