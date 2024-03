Ins Herxheimer Waldfreibad wird kräftig investiert. Nach der Badesaison steht eine Beckensanierung mit einer Investitionssumme von 3,76 Millionen Euro an.

Der Unterhalt eines Schwimmbads ist für viele Kommunen ein teures Unterfangen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Becken marode sind und die Technik veraltet ist. Denn dann schlagen nicht nur die hohen laufenden Kosten ins Kontor, sondern dann ist auch eine umfangreiche und kostspielige Sanierung notwendig.

Aber Bäder sind ein Epizentrum der Freizeitkultur. An besonders heißen Tagen kommt es zu Schlangen am Kassenhäuschen. Deshalb schrecken viele Kommunen trotz Spardrucks und hoher Kosten davor zurück, den Standortvorteil aufzugeben. Ein nettes Plus für die Bürger, das kostet, und zu den freiwilligen Aufgaben, nicht den Pflichtaufgaben gehört

Es wird stetig investiert

Auch ins Waldfreibad in Herxheim wird stetig investiert. Es soll nach Angaben der Ortsgemeinde weiterentwickelt werden. Die Planungen für die Sanierung, die ab Ende der diesjährigen Badesaison starten soll, haben drei Jahre in Anspruch genommen. In dieser Zeit wurden bereits diverse Teile des Bades saniert – so das Kinderplanschbecken, die Wasseraufbereitungstechnik, die Sanitärbereiche und auch die Rutsche. Das Investitionsvolumen lag bei rund 2,5 Millionen Euro, informiert Nicole Theriault von der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim.

Bei den nun anstehenden Sanierungsplänen seien keine technischen Neuerungen geplant, da die Badewassertechnik bereits saniert ist. Es steht die Beckensanierung des Schwimmer- sowie des Freizeitbeckens an. Die Investitionssumme liegt 3,76 Millionen Euro. Der Grund: Die aktuellen Becken sind undicht und haben erhebliche Fliesenschäden. Nun soll ein Edelstahlbecken eingebaut werden. Der Umbau soll nach Ende der Badesaison beginnen und 2025 zum Abschluss gebracht werden.

Es muss also viel Geld ins Waldfreibad investiert werden, um das Bad in Schuss zu halten. Ob das Schwimmbad seitens der Ortsgemeinde „auf Dauer“ finanziert werden kann, könne derzeit nicht beantworten werden, heißt es vonseiten der Gemeinde auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Aber selbstverständlich sei der Gemeinde daran gelegen, das Bad auch für die Zukunft zu sichern.