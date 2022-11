Polizistenmordprozess: Urteil kann am 30. November fallen

Im Prozess wegen der Polizistenmorde im Kreis Kusel sind keine neuen Beweisanträge gestellt worden. Damit kann die Kammer am 30. November ihr Urteil verkünden. Zuletzt hatten sich Staatsanwalt und Verteidiger beharkt. Zum Artikel

Ahrflut: Auch ADD legt dem U-Ausschuss verspätet Videos vor

Mehr als 120 Videos hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des Landtags verspätet nachgeliefert. Die Behörde sprach von einem „Versehen“. Zum Artikel

„Fahrlässiges Unterlassen“: IT-Experte kritisiert Verwaltung

Seit mehreren Wochen ist die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises von einem Cyberangriff betroffen. Johannes Rundfeldt, Sprecher der AG Kritische Infrastruktur, erklärt im Gespräch mit Elena Bruckner, wo die Probleme bei der IT-Sicherheit der öffentlichen Verwaltung liegen. Zum Artikel

OB-Wahl Mannheim: Kurz tritt nicht wieder an

Paukenschlag im Mannheimer Rathaus: Der amtierende Oberbürgermeister verzichtet auf eine erneute Kandidatur. In der SPD wird vor allem ein Name als möglicher Nachfolger gehandelt. Zum Artikel

Podcast: „WM der Schande“ oder DAS Sportereignis?

Ist die Weltmeisterschaft in Katar eine „WM der Schande“, die wir boykottieren sollten oder sollten wir sie ruhigen Gewissens schauen? Wir diskutieren das Thema in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Wissen was läuft“. Zum Artikel

Der RHEINPFALZ-Verbraucher-Newsletter geht an den Start

Das Leben ist deutlich teurer geworden – und oft auch komplizierter. Den Überblick zu behalten, ist das A und O. „Mit der RHEINPFALZ durch den Alltag“, der neue, kostenlose Verbraucher-Newsletter aus der Wirtschaftsredaktion unseres Hauses, unterstützt Sie dabei, liebe Leserinnen und Leser. Zum Artikel

„Tante Emma Café und Späti“ am Lautrer Schillerplatz eröffnet

Was Neues für den Kaiserslauterer Schillerplatz: „Tante Emma Café und Späti“ ist seit kurzem geöffnet – ein neuer gastronomischer Betrieb mit ausgefallenem Konzept. Das Betreiber-Ehepaar hat sich damit einen Traum erfüllt. Zum Artikel

Walter Kohl: „Empfinde das heute hier als Zumutung“

Im juristischen Dauerstreit um Buch-Zitate des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl hat sich dessen Sohn Walter vor Gericht empört darüber geäußert, als Zeuge aussagen zu müssen. Zum Artikel

Lambrecht nahm Foto von ihrem Sohn in Helikopter selbst auf

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat laut „Tagesspiegel“ das Foto ihres Sohnes bei einem Helikopterflug mit der Bundeswehr selbst gemacht. Diese Frage musste sie nach einem Gerichtsurteil einem Journalisten beantworten. Zum Artikel