Ist die Weltmeisterschaft in Katar eine „WM der Schande“, die wir boykottieren sollten oder sollten wir sie ruhigen Gewissens schauen? Und wie politisch darf Sport sein? Rolf Gauweiler (RHEINPFALZ am Sonntag) und Julian Laber (Volontär) reden mit Rebecca Ditt (Pfalzredaktion) haben in der neusten Podcast-Folge von „Wissen, was läuft“ über das Für und Wider bei einem der umstrittensten Events im Fußball. Für die Printausgabe haben Laber und Gauweiler ein Pro und Contra verfasst, das in den nächsten Tagen erscheint.