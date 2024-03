Eigentlich haben sich CDU, FWG und FDP im Grünstadter Rat zu einer Koalition verbündet. Doch bereits im vergangenen Oktober nahm FWG-Fraktionschef Johannes Adam den Grünstadter Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) ganz persönlich ins Visier, meldete Zweifel an dessen politischer Urteilskraft an. Anlass dafür waren Differenzen um die geplante Fahrradstraße im Kreuzerweg. Die hat Adam bei einer FWG-Mitgliederversammlung inzwischen erneut angesprochen – und weitere Entscheidungen aufgelistet, mit denen seine Truppe unzufrieden sei. Dabei führte er Argumente an, zu denen der Rathaus-Chef nun sagt: Sie seien „gespickt mit unzutreffenden Aussagen“. Unter anderem habe der Kopf der Freien Wähler die Verluste des Cabalela zu hoch angesetzt. Und Adams Aussagen zum neuen Kindergarten in der Bitz findet Wagner sogar „ungeheuerlich“.

