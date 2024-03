Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich haben sich CDU, FWG und FDP im Grünstadter Rat zu einer Koalition verbündet. Doch zuletzt hatten die Freien Wähler erkennen lassen, dass sie mit einigen Entscheidungen unzufrieden sind. Nun reagiert der Bürgermeister – und zeigt sich empört.

Im vergangenen Oktober nahm FWG-Fraktionschef Johannes Adam den Grünstadter Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) ganz persönlich ins Visier. In einem offenen Brief an den Rathaus-Chef