Wo der Einkauf für Pfälzer jetzt teurer wird

Der Krieg in der Ukraine macht sich nicht nur an der Tanksäule bemerkbar. Auch im Supermarktregal und beim Bäcker an der Ladentheke müssen Pfälzer in Zukunft mit höheren Preisen rechnen. Zum Artikel

Die bangen Stunden eines Pfälzer Hilfskonvois um Geflüchtete

Die RHEINPFALZ hat einen Südpfälzer Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze begleitet. Nur wenige Kilometer von einem russischen Luftangriff entfernt. Jetzt in unsere neue Podcastfolge reinhören. Zum Artikel

Renten steigen deutlich

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf eine kräftige Erhöhung ihrer Bezüge zum 1. Juli einstellen. Zum Artikel

Hausdurchsuchungen wegen Hasspostings

Im Kampf gegen Hass im Netz gegen Politiker haben Ermittler am Dienstag Häuser und Wohnungen in der Pfalz durchsucht. Zum Artikel

Flutnacht: CDU legt Liste der Versäumnisse vor

CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf, Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zu entlassen. Das wirft die CDU Spiegel vor. Zum Artikel

Warnung vor Ausbeutung von Flüchtlingen durch Kriminelle

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen Europol zufolge europaweit besonders im Visier von Verbrecherbanden. Zum Artikel

Stechmückenjäger mit Helikopter unterwegs

Ab Mittwoch sind die Schnakenjäger in der Vorderpfalz mit dem Helikopter unterwegs. Zum Artikel

Suche nach Identität von unbekanntem Toten

In einem Wasgau-Einkaufsmarkt in Pirmasens ist am Freitag, ein Mann kollabiert und verstorben. Bis heute konnte die Identität des Toten nicht geklärt werden. Zum Artikel

Geburt auf Parkplatz

Ein spektakulärer Start ins Leben: Nico, das dritte Kind eines Ehepaars aus Haßloch, kam auf dem Parkplatz des Holiday Parks zur Welt. Zum Artikel