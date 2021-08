Zum Blies-Festival, das am Samstag stattfinden soll, ist für Donnerstag, 2. September, kurzfristig eine öffentliche Sondersitzung des Kulturausschusses einberufen worden. Ab 15 Uhr soll es in der Sitzung per Videokonferenz Informationen zum Festival geben. Sie wird ins Kulturzentrum Das Haus (Bahnhofstraße 30) übertragen. Besucher müssen sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten, zudem gilt 3G (geimpft, genesen oder getestet). Die SPD hatte eine öffentliche Sondersitzung des Kulturausschusses gefordert. Unter anderem weil bekannt geworden war, dass hinter der „Projektgruppe Blies“, die das Festival organisiert, ein Unternehmen steht, dessen Mitgesellschafter der Sohn von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) ist. Auch die Linksfraktion hatte eine lückenlose Aufklärung des Genehmigungsverfahrens gefordert.