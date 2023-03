Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag, 4. September, soll an der Blies ein Rave stattfinden. Erwartet werden bei dem von der Stadt veranstalteten Festival für elektronische Musik gut 2000 Besucher. Weil ihr Sohn indirekt an der Planung beteiligt ist, sieht sich die Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) nun dem Verdacht ausgesetzt, einem Familienmitglied einen Vorteil verschafft zu haben. Sie weist diesen Verdacht von sich und hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Noch steht die Genehmigung des Gesundheitsministeriums für das Musik-Festival aus, doch die Kulturdezernentin rechnet im Laufe dieser Woche damit. Das Hygienekonzept sei jedenfalls mit dem Ordnungsdezernat