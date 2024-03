Katastrophe kann verhindert werden

Nach der Insolvenz-Schocknachricht hat der Senioren-Wohnpark in Bad Bergzabern einen neuen Betreiber. Die Wohnungseigentümer übernehmen selbst das Ruder. Sie stehen vor einem Scherbenhaufen.

Burgsanierung auf der Zielgeraden

Die Winterpause ist beendet. Gerade haben die Arbeiten auf Burg Münz bei Annweiler wieder begonnen. Wann wird die kleine Trifels-Schwester für Besucher geöffnet?

Was hat es mit der Erde auf sich?

Seit fast einem halben Jahr liegt Erdaushub an einer Baustelle in Edenkoben. Ein Anwohner kommt das komisch vor. Ist das Grundwasser in Gefahr?

Zahl der gekündigten Leiharbeiter noch offen

Im Lkw-Werk Wörth müssen die meisten Leiharbeiter bald gehen. Die genaue Zahl ist nach einer Betriebsversammlung noch offen. Die IG Metall spricht von einem „Schnellschuss“.

Große Betroffenheit nach Brand mit Todesopfer

Bei einem Brand ist am Sonntag in Freckenfeld eine Seniorin ums Leben gekommen. Am Tag danach steht das Dorf unter Schock. Das ist zu dem Unglück bekannt.