Bei einem Brand ist am Sonntag in Freckenfeld eine Seniorin ums Leben gekommen. Am Tag danach steht das Dorf unter Schock.

Mit großer Betroffenheit reagierte man in Freckenfeld auf die Nachricht, dass beim Brand eines Mehrfamilienhauses am Sonntagmittag eine Frau ums Leben gekommen ist. Die 71-Jährige wohnte seit 1994 in