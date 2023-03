Vom Schwager vergewaltigt: Justiz glaubt minderjährigem Opfer

Er muss fast sechs Jahre ins Gefängnis, weil er seine minderjährige Schwägerin vergewaltigt hat: Dieses Urteil haben Richter am Donnerstag über einen Mann aus dem Leiningerland gefällt und sich dabei vor allem auf die Aussage des mutmaßlichen Opfers berufen. Warum sie der Jugendlichen glauben, haben sie ausführlich erläutert. Hier geht’s zum Artikel.

In Pizzeria Pistole gekauft? Wie ein Polizist unter falschen Verdacht gerät

Der Mann ist oberster Personalvertreter der Westpfalz-Polizei. Eines Morgens klingeln ihn sechs Kripo-Beamte um 6 Uhr raus und durchsuchen sein Haus. Der Verdacht: Er habe illegal eine Schusswaffe gekauft. Monate später löst sich der Vorwurf in Luft auf. Alles wieder gut? Nein, nun beginnt der Ärger richtig. Hier geht’s zum Artikel.

Der Ex-Präsident und das Schweigegeld für eine Pornodarstellerin: Trump auf der Anklagebank

Viele sehen Donald Trump als Schuldigen hinter der Erstürmung des Kapitols – doch rechtlich bedrohlich wird für den Ex-Präsidenten nun eine ganz andere Sache. In Fragen und Antworten wird unter anderem erklärt, wer Stormy Daniels ist und was sie mit Trump zu tun hat. Hier geht’s zum Artikel.

Kitas: Eltern verzweifeln wegen dramatischer Betreuungslücke

Immer mehr Eltern in Ludwigshafen leiden unter einem dramatischen Notstand in den Kitas. Rund 2600 Kinder mussten 2022 zu Hause betreut werden, obwohl sie einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Einrichtung hatten. Das geht aus einem Zahlenwerk hervor, das die Verwaltung vorgestellt hat. Hier geht’s zum Artikel.

Weg für 49-Euro-Ticket ist frei: Verkaufsstart nächste Woche

Der Weg für den Start des 49-Euro-Tickets für Millionen Fahrgäste im bundesweiten Nahverkehr am 1. Mai ist frei. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Finanzierungsgesetz zu. Hier geht’s zum Artikel.

Therme Bad Dürkheim: Mehr Geld von der Stadt nötig

Die Stadt Bad Dürkheim und die Stadtwerke rechnen damit, dass der neue Kostenrahmen von 36,3 Millionen Euro überschritten wird. Sorgen bereiten vor allem die Nachverhandlungen mit den Baufirmen. Hier geht’s zum Artikel.

Bundesgartenschau 2023: Ein wenig wild – wie Mannheim

Die Stadt an Rhein und Neckar wird in zwei Wochen Gastgeber für die zweitgrößte Bundesgartenschau der Geschichte. Ein früheres US-Militärgelände eröffnet neue Möglichkeiten. Hier geht’s zum Artikel.

Volkssport Joggen: So findet man den richtigen Laufschuh

Weil es gesund ist und Spaß macht: Millionen Deutsche laufen in ihrer Freizeit, und es werden immer mehr. Um schmerzfrei zu bleiben, müssen die richtigen Schuhe her. Ein Sportmediziner gibt Tipps, wie man erkennt, ob die Schuhberatung in Schuhläden fachkundig ist oder nicht. Hier geht’s zum Artikel.

Neuer Song und Video: Wird Apache 207 erwachsen?

Er hat es schon wieder getan: Seit Tagesbeginn steht ein neuer Song samt aufwendigem Musikvideo von Apache 207 im Netz. Der in Mannheim geborene und in Ludwigshafen aufgewachsene Rapper spielt darin mal wieder eine ganz neue Rolle – er gibt sich väterlich-milde. Kulturredakteurin Susanne Schütz fragt sich, ob Volkan Yaman nun endgültig erwachsen wird. Hier geht’s zum Artikel.

Der preisgekrönte Liedermacher Ulrich Zehfuss aus Speyer über sein neues Album „Liebe“

Aufgenommen in den Abba-Studios in Stockholm, unter Vertrag beim Label von Konstantin Wecker: Liedermacher Ulrich Zehfuß, für seine Vorgängeralben schon gefeiert und preisgekrönt, hat mit „Liebe“ nachgelegt. Im April wird die Release gefeiert. Hier geht’s zum Artikel.