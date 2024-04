Themen wie die Sicherheit in der Innenstadt, Sorgen um Umweltschutz und um die Sanierung der Schulen treiben junge Menschen in Kaiserslautern um. Das wurde am Mittwochmorgen bei einer von der RHEINPFALZ organisierten Diskussionsrunde mit Kommunalpolitikern deutlich. Die Schülerinnen und Schüler der IGS Bertha von Suttner wollten von den Stadtratskandidaten erfahren, welche Lösungsansätze diese für die von den Schülern identifizierten Probleme verfolgen.

Schulleiterin Sandra Bankowsky eröffnete die Veranstaltung in der Aula mit dem Hinweis, dass „Wahlen eine tolle Möglichkeit sind, sich zu beteiligen“, die Schüler diese Gelegenheit sich zu informieren und am 9. Juni ihre Stimme abzugeben unbedingt nutzen sollten. Sie dankte Ursula Düll (CDU), Patrick Schäfer (SPD), Brigitta Röthig-Wentz (FDP), Lea Siegfried (Die Grünen), Dominik Stihler (FW), Stefan Glander (Die Linke) und Sven Simer (AfD), dass sie sich der Diskussion stellten und der Einladung gefolgt waren.

RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Sebald hatte zusammen mit Lehrer Patrick Stemler das Schülerpodium organisiert. Luna Cambeis und Julian Freitag moderierten die Doppelstunde.

Hier lesen Sie mehr zur Diskussion rund um die Sicherheit in der Stadt. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten zudem darüber, wie Kaiserslautern grüner werden kann und woran es bei der Sanierung der Schulen hakt. Welcher Kandidat die Schüler am meisten überzeugt hat, lesen Sie hier.